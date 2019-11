AvH table sur un résultat annuel record

AvH continue de prévoir une contribution plus élevée de ses secteurs clés au second semestre qu'au premier, sans toutefois égaler leur apport record réalisé l'an dernier. Néanmoins, grâce à la plus-value de 105,7 millions enregistrée au premier semestre sur Residalya, le conseil d'administration du holding table sur un résultat record pour l'ensemble du groupe en 2019.

Marine: revenus et profit stables

Dans l'activité Marine Engineering & Contracting, un des quatre secteurs clés du groupe avec la banque privée, l'immobilier et les maisons de repos ainsi que l'énergie et les ressources, la filiale à 60,8% DEME a réalisé sur les neuf premiers mois un chiffre d'affaires de 2,022 milliards d'euros, quasiment inchangé par rapport à la même période de 2018 (2,016 milliards). Dans son activité Offshore (éolien), DEME a enregistré un chiffre d'affaires de 895,5 millions. Dans son activité Dragage, elle a encaissé pour 832,9 millions de chiffre d'affaires sur les neuf mois.

À fin septembre, le carnet de commandes de DEME totalisait 3,875 milliards d'euros, contre 3,94 milliards à fin juin. À noter que les projets Fehmambelt (le plus grand tunnel routier et ferroviaire immergé au monde, à construire entre le Danemark et l'Allemagne) et les contrats pour les parcs éoliens à Taiwan ne figuraient pas encore dans ce total parce qu'ils ont été annoncés en octobre et novembre. Le premier a une valeur de 710 millions d'euros.