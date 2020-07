Avant d'être vendue, Integrale doit se rétablir

Alors qu'il se situait encore à 154% fin 2018 et à 113% fin 2019, celui-ci est tombé sous la barre des 100% au cours de cette année . "Notre activité quasi exclusive en assurance-vie par rapport à d’autres acteurs du marché explique largement la baisse et la forte volatilité de ce ratio", indique le président du conseil d'administration Michel De Wolf.

Plombé par l'environnement de taux négatifs, l'assureur a été contraint de procéder à des investissements plus risqués pour garantir le rendement des polices contractées auprès de lui par quelque 6.000 entreprises et 170.000 affiliés .

Plan de rétablissement

Ethias hors course

Toute la question demeure: quel candidat acquéreur la banque française va-t-elle pouvoir attirer? La piste la plus logique conduit vers Ethias. La compagnie est non seulement belge et publique (ses actionnaires sont le Fédéral et les Régions wallonne et flamande), mais de plus établie à Liège, à quelques encablures des bureaux d'Integrale.