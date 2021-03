Avec Amanda Blanc, Aviva fait sa mue...

En à peine six mois, le quatrième assureur européen a été profondément transformé par sa nouvelle directrice générale, qui a convaincu les actionnaires en réduisant rapidement la voilure.

Il y a exactement un an, le 5 mars 2020, le cours d'Aviva amorçait une brutale chute à la bourse de Londres, perdant les deux tiers de sa valeur en seulement quinze jours.

La publication des résultats annuels , les premiers sous la direction d'Amanda Blanc, a finalement relativisé les frayeurs initiales . Aviva voit en effet ses profits progresser de 250 millions de livres et tutoyer la barre des 3 milliards de livres (environ 3,47 milliards d'euros). Le cours de l'action a recouvré ses niveaux pré-pandémiques , comme si l'année écoulée n'avait pas fondamentalement été différente des précédentes.

1967: Naissance au Pays de Galles. 1989: Commercial Union (ex-Aviva). 1999: Arrive chez AXA. 2003: Passe chez Groupama. 2009: Travaille chez Towergate Insurance. 2011: Devient CEO chez AXA pour le Royaume-Uni. 2018: CEO chez Zurich Insurance pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. 2020: CEO d'Aviva.

En réalité, Aviva a vécu la mue la plus importante des dix dernières années , qui ont été marquées par une instabilité chronique à la direction générale. Amanda Blanc a en effet pris la suite de Maurice Tulloch l'été dernier. Celui-ci a dû démissionner après seulement dix-huit mois de fonctions, en raison de soucis de santé. Lui-même avait succédé à Mark Wilson , qui avait été poussé vers la sortie en raison de désaccords stratégiques . Ce dernier avait pris la relève d'Andrew Moss en 2012, suite au mécontentement des actionnaires en raison d'un décalage entre la politique de rémunération et les performances du groupe.

Une stratégie au pas de charge

Amanda Blanc est-elle là pour durer? Sa stratégie a en tout cas été menée au pas de charge, à la façon d'une cheffe d'État fraîchement élue qui sait qu'elle n'a que quelques mois pour mener ses réformes. La priorité a été de recentrer le groupe sur ses marchés historiques du Royaume-Uni et d'Irlande . Celui-ci s'est en effet beaucoup diversifié, il possède par exemple la société belge Parnasse Square Invest, qui exploite notamment le Renaissance Hotel de Bruxelles.

Pas moins de sept divisions internationales ont été vendues depuis l'arrivée d'Amanda Blanc. La plus importante a été la branche française, cédée au groupe Aéma pour 3,2 milliards d'euros. Le risque est réel, puisqu'avec 3 millions de clients et 7,8 miliards d'euros de chiffre d'affaires, elle générait environ 15% des revenus d'Aviva. D'autres ventes ont été réalisées (Singapour, Italie, Pologne, Turquie) et de nouvelles opérations cessions pourraient suivre (Inde, Chine).

Aviva, qui a pu récupérer 5 milliards de livres avec ses différentes ventes, va réduire son endettement en remboursant 1,7 milliard de dettes au cours du premier semestre.