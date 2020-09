Avec Flora, Ethias veut se positionner comme une insurtech

Selon Philippe Lallemand, le CEO d'Ethias, et Jessica Lion, responsable de Flora, la conclusion du contrat s'effectue en moins de deux minutes chrono via un smartphone. La souscription s'effectue par une formule d'abonnement mensuelle, "comme Netflix", précisent les initiateurs, qui font valoir le langage clair proposé par l'application "sans termes en petites lettres". Quant à la déclaration et la gestion des sinistres, ils promettent que ces étapes seront aussi simple que de louer un logement sur Airbnb.