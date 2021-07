Avec la SFPI au capital, itsme se rêve plus européenne

"Pour la première fois depuis le lancement de l'appli d'identité, les six fondateurs d'itsme accueillent un nouvel actionnaire : la Société fédérale de participations et d'investissement", lit-on dans un communiqué.

L'appli a levé 24,7 millions d'euros pour financer son développement et sa croissance européenne après un lancement récent aux Pays-Bas et au Luxembourg.

L'ancrage belge avant tout

Pour l'heure, aucun "plan d'attaque" n'est établi pour ce lancement de cette conquête européenne. "L'ancrage belge reste notre priorité et les investissements cibleront en premier le développement pour une Belgique plus numérique", explique Stéphanie De Bruyne, CEO d'Itsme. L'arrivée de la SFPI dans le capital est en ce point un avantage.

"Étant donné l'importance stratégique que revêt itsme pour les autorités et notre ambition de soutenir les champions belges qui ont des ambitions internationales, quoi de plus logique que de prendre place autour de la table", explique Tom Feys, Chief Investment Officer de la SFPI.

L'autre priorité portera sur le développement aux Pays-Bas et au Luxembourg . La croissance dans les autres pays se fera, elle, sur base d'une analyse de la maturité digitale des pays et des infrastructures disponibles pour y développer itsme.

Plus de fonctionnalités

Outre l'expansion géographie, itsme entend ajouter de nouvelles cordes à son arc. Actuellement, l'appli compte quatre fonctionnalités: l'identification en ligne, l'authentification en ligne, la confirmation de transactions et la signature électronique. "Nous sommes les seuls à combiner ces fonctionnalités et à répondre à la régulation qu'elle soit GDPR ou bancaire. Nous répondons aux critères les plus élevés d'authentification et notre signature électronique équivaut une signature papier. Enfin, notre appli est utilisée tant dans le public que le privé."