"BE Group n'a pas renoncé à une OPA sur Ageas"

Selon Bloomberg, le consortium BE Group étudie actuellement la faisabilité d'une nouvelle offre sur Ageas après une première approche qui s'est soldée par un échec.

Les rumeurs vont bon train ces derniers mois autour d’une OPA potentielle visant Ageas . Il y a quelques semaines, Mediobanca évoquait un scénario dans lequel BNP Paribas rachèterait le premier assureur belge ce qui a dopé le cours de l’action en bourse comme on peut s'en douter.

Déjà, au cours de l’été dernier, un groupe d’investisseurs réunis sous la dénomination de BE Group avait approché Ageas avec une "offre indicative et hautement conditionnelle". Une proposition jugée irréaliste par le conseil d’administration.

Neuf milliards d'euros

Selon Bloomberg, ce même groupe n’a pas lâché l’affaire et étudie actuellement la faisabilité d’une nouvelle offre . Le consortium discute actuellement avec des banques pour évaluer ses capacités financières et dessiner la structure d’une offre potentielle.

Derrière BE Group, on trouve notamment Mark Pensaert, membre du conseil de surveillance de Rabobank et Alexandre Kartalis, un administrateur de la firme d’investissement Advanced Credit Solutions.