Baloise Group reprend B'Cover

Le groupe suisse d'assurance Baloise annonce le rachat du courtier en assurance pour immeubles de bureaux et appartements B'Cover. Ce dernier deviendra B'Cover by Baloise Insurance, mais restera une entité autonome au sein du groupe suisse.

Baloise assure que B'Cover restera une entité distincte et continuera d'opérer avec les mêmes collaborateurs et la même gamme de produits.

L'entreprise B'Cover, basée à Diegem propose des solutions d'assurances tout compris et sur mesure. Elle assure actuellement plus de 4.300 gestionnaires et propriétaires d'appartements et de bureaux, principalement en Flandre.