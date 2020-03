Bâloise intègre le top 4 belge de l'assurance non vie

Bâloise Insurance emploie désormais 1.700 collaborateurs à la suite de l'acquisition de Fidea et d'Athora.

L'année 2019 aura été marquée par deux acquisitions pour l'assureur. Bâloise a mis la main sur Fidea en juillet , avant de racheter le portefeuille d'assurances dommages d'Athora en novembre. Ces deux reprises ont eu pour conséquence de voir les effectifs de l'entreprise augmenter de près de moitié et passer de 1.150 à 1.700 collaborateurs.

De cette manière, Bâloise annonce avoir pris la quatrième place dans le secteur de l'assurance non vie avec 10,3% de parts de marché. Sur ce segment, elle reste devancée par AXA, AG Insurance et Ethias. "Surtout grâce au portefeuille d'Athora, l'assureur double son empreinte à Bruxelles et en Wallonie", précise Bâloise.