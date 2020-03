Baloise intègre le top 4 belge de l'assurance non vie

Au niveau financier, l'assureur a réalisé un bénéfice avant impôts de 175,5 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice. Baloise a enregistré une croissance des primes de 18,2% dans le segment dommages et de 14,3% dans les assurances vie. Même sans prendre en compte ses deux achats, la croissance atteint respectivement 7,5% et 6,6%. Des résultats que le CFO Gert Vernaillen qualifie "d'excellents".

"Chaque année, notre croissance organique est plus forte que celle du marché. En sept ans, nous avons doublé notre chiffre d'affaires, passant de 1 à 2 milliards d'euros", déclare Henk Janssen, le CEO de l'entreprise.

Croissance en Wallonie

Le portefeuille non-vie en Belgique est ainsi devenu le plus important du groupe , présent dans quatre autres pays, précise Henk Janssen.

Avec ces résultats, Bâloise annonce avoir pris la quatrième place dans le secteur de l'assurance non vie en Belgique avec 10,3% de parts de marché. Sur ce segment, elle reste devancée par AXA, AG Insurance et Ethias. Le portefeuille d'Athora a permis à l'assureur de doubler sa présence à Bruxelles et en Wallonie.