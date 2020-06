Baloise investit dans une start-up wallonne immobilière

ImmoPass a développé une solution qui doit permettre d' évaluer le plus précisément possible l'état technique d'un bâtiment : humidité, stabilité ou encore toiture. Pour ce faire, la société fait appel à des architectes et ingénieurs qui diagnostiquent 80 aspects techniques. Le propriétaire est alors en mesure d'éviter les frais de rénovation inutiles ou imprévus. L'analyse aura également un impact sur la prime d'assurance, car elle permet de mieux connaître l'état général de l'édifice.

Cette participation vise à fournir aux syndics et aux gestionnaires de biens un outil qui va au-delà de la simple assurance, précise Baloise. "Depuis quelques années, nous répondons aux nouveaux besoins des particuliers et des entreprises et nous construisons un écosystème de partenaires et de start-ups innovantes", explique Noël Pauwels. Le numéro 4 de l'assurance non-vie a ainsi investi près d'un million et demi d'euros dans le secteur des syndics depuis le début de l'année.