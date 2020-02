Bart De Smet (Ageas) "L'impact direct des réclamations liées au coronavirus devrait être limité"

Ageas a réalisé un résultat net historique en 2019. Son CEO préfère regarder vers l'avant et se préparer aux défis et opportunités auxquels son entreprise sera confrontée.

Avec un résultat net de 979 millions d'euros, légèrement en deçà des attentes des analystes, et un dividende de 2,65 euros, inférieur aux espoirs des actionnaires, Ageas n'a pas eu l'heur de plaire aux marchés et a été sanctionnée en bourse (voir ci-contre).

Perspectives asiatiques

L'Asie a fortement contribué au résultat net d'Ageas, qui y est essentiellement active dans le segment vie. L'entreprise est notamment présente en Chine , en Malaisie , en Thaïlande , au Vietnam et aux Philippines . Alors que des analystes s'inquiètent de l'impact du coronavirus sur les activités de l'entreprise, Bart De Smet se veut rassurant.

"Poulidor du secteur"

Étant donné son potentiel, le marché asiatique aiguise l'appétit d'Ageas. Bart De Smet concède que son entreprise demeure attentive aux opportunités d'acquisition . "Les pays où nous sommes à la recherche de cibles sont surtout ceux où le taux de pénétration des assurances ainsi que le PIB par habitant sont relativement faibles et où ces deux indicateurs sont amenés à évoluer." L'Indonésie figure parmi les ambitions du groupe, mais aucun partenaire correspondant aux exigences d'Ageas n'y a été déniché pour l'instant.

Risque climatique

L'année 2019 aura été jalonnée par plusieurs catastrophes naturelles dans le monde, tandis que l'actualité belge du début 2020 a été marquée par les tempêtes Ciara et Dennis. Pour la première, AG Insurance estime que les dégâts vont générer quelque 40 millions d'euros de versements en dédommagements. "Le nombre d'incidents est en progression depuis plus de dix ans", constate Bart De Smet. "Dans nos budgets, nous partons toujours du principe qu'il y aura des tempêtes. De plus, il y a toujours l'opportunité de la réassurance pour plafonner les pertes totales que nous pouvons subir dans un événement ou au cours d'une année."