Bart De Smet et le délicat héritage de Fortis

En une grosse dizaine d'années, le mathématicien de formation est pourtant parvenu à bâtir un édifice solide qui a pris pied sur deux continents. Rebaptisée Ageas en 2010, un changement esthétique avec un impact psychologique, l'entreprise est (de loin) le numéro 1 de l'assurance en Belgique via sa filiale AG Insurance, qui détient plus d'un cinquième du marché, vie et non-vie confondus. "Sous sa direction, l’héritage de la crise financière a été résolu et Ageas s’est transformé en un groupe d’assurances international solide et indépendant", se félicite la société.