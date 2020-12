Belfius choisit Europ Assistance comme partenaire

Les clients Belfius Insurance bénéficiant d'une assistance dépannage seront dorénavant aidés par Europ Assistance. Le CEO de l'assureur revient également sur les changements induits par la pandémie dans le secteur.

Après trois années de partenariat avec Touring, Belfius Insurance a signé un accord stratégique avec Europ Assistance ce jeudi. Ses clients, et ceux de sa marque DVV Assurances, qui disposent d'une assistance dépannage bénéficieront des services d'Europ Assistance à partir de la fin de l'année.

"En tant qu'assureur, vous ne pouvez plus tout développer vous-même." Dirk Vanderschrick CEO Belfius Insurance

"Ce nouvel accord est de la première importance pour nos clients", estime Dirk Vanderschrick, le CEO de Belfius Insurance. "Europ Assistance est particulièrement connue à l'étranger, ce qui constitue un atout pour les clients qui rencontrent des problèmes à l'étranger. Dans le domaine du dépannage automobile, il s'agit également d'un acteur plus important que ce que l'on pourrait penser", avec un réseau de 1.200 dépanneurs en Belgique.

Dans un premier temps, l'accord entre les deux entreprises ne concernera que l'assistance pour l'automobile, l'habitation et le voyage. Elles développeront ensuite conjointement de nouveaux produits. "L'objectif est d'aller plus loin que l'assurance classique", confirme Dirk Vanderschrick. "En tant qu'assureur, vous ne pouvez plus tout développer vous-même. Nous voulons ainsi déployer une nouvelle gamme élargie de services dans le domaine des soins de santé dès l'année prochaine."

Beyond Insurance

De cette manière, Belfius poursuit sa stratégie "beyond insurance". En 2018, le bancassureur avait franchi pour la première fois les frontières du domaine financier en proposant la plateforme Jaimy, une interface entre propriétaires de biens immobiliers et entrepreneurs pour de petits travaux. Elle a également développé Jane, un assistant intelligent permettant aux aînés de vivre plus longtemps autonomes et qui suscite aujourd'hui l'intérêt d'assureurs de la péninsule ibérique.

Belfius va bientôt collaborer avec un acteur majeur du secteur des technologies médicales, ajoute Dirk Vanderschrick. "Nous planchons également sur des partenariats avec des fintechs pour des services d'évaluation de biens immobiliers."

Pandémie et transformation

Comme d'autres secteurs, l'assurance a été bouleversée par la pandémie. Les clients ont pris le pli numérique et les compagnies doivent s'adapter. "Un sinistre habitation sur trois est déjà signalé via notre chatbot aujourd'hui. Au début de la crise, les outils numériques étaient naturellement la principale manière de demeurer en contact avec les clients. Nous constatons entre-temps que les questions et les souhaits des clients changent."

"Il y aura encore des gens qui auront besoin d'avoir un contact direct avec leur assureur." Dirk Vanderschrick CEO Belfius Insurance

Dirk Vandenschrick ne se fait dès lors pas trop de mouron pour son réseau d'agents indépendants DVV. "Il y aura toujours des gens qui auront besoin d'avoir un contact direct avec leur assureur. C'est justement notre force de disposer de trois canaux (Belfius, DVV et Corona) afin de s'adresser de la manière appropriée aux clients."