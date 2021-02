Belfius et KBC au top de l'assurance numérique

Comme dans son étude relative aux applications bancaires, Belfius et KBC obtiennent les meilleurs scores globaux. "Les deux bancassureurs profitent de l’application qu’ils ont développée pour leurs services bancaires", explique Anthony Wolf, associate partner chez Sia. "De manière générale, on remarque que les applications strictement assurentielles sont moins téléchargées, car nous n’en avons pas un usage quotidien, et que le taux de satisfaction à leur égard est bien moins élevé."