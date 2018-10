Belfius fait ses premiers pas en dehors des services financiers

Le bancassureur lance une plateforme digitale Jaimy pour faire le lien entre propriétaires et réparateurs. C’est "le" sujet du moment dans le secteur: se développer au-delà des produits financiers classiques.

Belfius Banque et sa filiale d’assurance ont récemment créé ensemble une nouvelle société, peut-on lire dans le Moniteur: BI New Co. Dans quel but? La nouvelle venue, logée chez Belfius Insurance, est appelée à développer une plateforme qui met en contact des particuliers et des corps de métier proposant des services de réparation, dit l’acte de constitution.

Interrogé sur le sujet, Belfius confirme qu’après avoir testé le concept pendant trois mois, le moment est venu de le lancer sur le marché. Le projet est devenu réalité et il s’appelle Jaimy.

Le but? Augmenter sa surface commercia-le, la fidélité du client et bien sûr, ses revenus.

À ce stade, cinq zones sont couvertes (Bruxelles, Liège, Anvers, Bruges, Gand) avec quelque 500 professionnels, disponibles pour des travaux de peinture et décoration, plomberie, électricité, pose de fenêtre. Le client entre sa demande en ligne, reçoit des offres de réparateurs et fait son choix. La couverture géographique et les corps de métier seront complétés début 2019.

Jaimy fera bientôt son apparition sur l’application Belfius. Belfius propose déjà, comme d’autres enseignes, des réparations en nature lors de sinistres couverts par une police d’assurance mais, cette fois, le nouveau service est accessible à tout le monde, clients et non clients.

D’autres projets à suivre

Belfius fait ici ses premiers pas hors des services bancaires et assurantiels. Le bancassureur a d’autres projets dans les cartons mais chaque chose en son temps. Il s’agit d’abord de faire grandir Jaimy avant d’aller plus loin dans le développement d’un écosystème où des services non-financiers s’ajouteront à l’offre de bancassurance classique.

L’objectif est à la fois d’élargir les services aux clients (dans le cas présent: financer et assurer sa maison c’est bien, mais on peut aussi vouloir la rénover ou l’embellir) et de générer de nouvelles sources de revenus. En l’occurrence, Belfius touche une commission auprès des réparateurs décrochant un contrat via la plateforme. Au-delà, cela doit aussi permettre de créer de nouvelles relations commerciales, à qui proposer d’autres produits. On dit cross selling dans le métier.

La diversification des banques et des assureurs en dehors des produits financiers, c’est "le" grand chantier du moment. La concurrence sera rude.

Concurrence

Voyez Ageas, qui existe en Belgique sous la marque AG Insurance. Il y a deux semaines lors d’un investor day à Londres, l’assureur disait vouloir "dépasser le cadre de ses activités traditionnelles" et ce, "pour devenir également un acteur de premier plan dans le domaine des services liés au bien-être des clients". Bart De Smet, CEO d’Ageas, avait quelque peu développé le paradigme: "Les attentes de nos clients évoluent et, au cours des trois prochaines années, nous ferons en sorte d’apporter les bonnes réponses à ces besoins émergents. Pour cela, nous devrons nous ouvrir davantage à de nouveaux domaines dépassant l’univers traditionnel de l’assurance, en nous appuyant sur les évolutions technologiques et en nous orientant davantage vers la création d’écosystèmes."

Et d’annoncer pour la Belgique un programme Be Home censé permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps chez elles. Dans un pays où le vieillissement est une tendance de fond, on peut parier que l’assureur ne restera pas seul.

À chaque fois, le raisonnement des banques et assureurs est le suivant: nous investissons massivement dans nos plateformes digitales (apps et sites internet), nous avons beaucoup de clients sur lesquels nous connaissons beaucoup de choses, nous disposons aussi d’une marque bien connue du grand public, nous avons donc tout ce qu’il faut pour développer des écosystèmes de services avec d’autres partenaires. Dans le but d’augmenter sa surface commerciale, la fidélité du client et, bien sûr, ses revenus.

On n’a encore rien vu

Les consultants ont trouvé une expression pour cela: beyond banking, au-delà de la banque. Avec le développement des API ("application programming interface"), les banques vont pouvoir échanger des données, non seulement entre elles (ça, c’est l’open banking, la banque ouverte) mais aussi avec des entreprises non-financières.