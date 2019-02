Bénéfice en hausse pour Ethias

Ethias a bouclé 2018 sur un bénéfice net de 170 millions d’euros , annonce l’assureur qui publie lundi quelques premiers grands chiffres, le détail suivra ultérieurement. C’est une progression de 62% sur un an . L’année 2017 avait, il est vrai, été marquée par le coût (215 millions d’euros) des opérations menées pour se défaire définitivement du First A, produit dont le rendement élevé à vie a miné pendant des années les finances d’Ethias.

L’assureur annonce également avoir vu son chiffre d’affaires progresser de 8% en 2018, à 2,7 milliards d’euros. L’équilibre est quasi parfait entre encaissements en vie et non-vie (1,3 et 1,4 milliard). La production a été plus importante dans les produits vie (+14%) qu’en non vie (+3,6%). La solvabilité de la maison est de 181%, contre 183% un an plus tôt.