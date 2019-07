CVC et GIC rechercheraient une participation dans Euroclear

C'est l'un des noms les moins connus dans le monde de la finance, mais cela n'enlève rien à l'importance d'Euroclear. La société est le plus grand dépositaire de titres d'Europe et, en même temps, un lien important dans le règlement des transactions sur titres et autres actifs. C'est pourquoi Euroclear, dont le siège est à Bruxelles, est un acteur clé dans la salle des machines du secteur financier mondial.