Conflit social réglé chez AG Insurance

Les syndicats -en dehors de la LBC- estimaient que "."

Ce vendredi, la direction d'AG Insurance et les partenaires sociaux (ACLVB-CGSLB, BBTK-SETCa et CNE) sont parvenus à un consensus. "Dans un esprit de dialogue, plusieurs éléments de l’accord ont été expliqués et complétés en détail, afin de répondre aux dernières questions", explique AG Insurance, qui ajoute que les accords seront concrétisés. "Toutes les parties se concentrent sur les travaux préparatoires en vue de l’implémentation du nouvel accord au 1er janvier 2019."

Ces nouvelles CTT touchaient aux avantages extra-légaux, notamment les assurances-groupe, mais également aux horaires de travail de l'entreprise.