"Des métiers disparaissent mais on a engagé 534 jeunes"

Chez AXA Belgium, 550 seniors sont partis depuis le lancement du plan social. En parallèle, l’assureur a recruté massivement d’autres profils.

Le lundi, Jef Van In (51 ans) rejoint à vélo le nouveau siège d’AXA Belgique, au centre de Bruxelles. Depuis Hove, près d’Anvers, ça fait quand même 45 km. "Quand j’arrive au comité de direction, je suis cool, déstressé. Ce n’est pas forcément le cas de tout le monde, certains mangent leur volant pendant que je pédale."

Venir à vélo, c’est easy balade jusqu’aux portes de Bruxelles. "Mais là, cela se complique – euphémisme. Attention, il y a du bon boulot qui est fait pour stimuler le vélo mais les carrefours! Carrément dangereux." C’est un assureur qui vous le dit. "Il faut plus de volontarisme de la part du politique."

"Avant, pour attirer un Westflamand à Watermael-Boitsfort, je ne dois pas vous faire un dessin… On était inaccessible. Ici, nous n’avons plus aucun problème à recruter." Jef Van In CEO d’Axa Belgium

AXA est donc de retour en ville. Il y a un an, la firme a investi, place du Trône, l’ancien siège de Tractebel/Electrabel/Engie. Seule la façade a été conservée, le reste a été transformé en plateaux ouverts sans place fixe (on dit flexdesk). "On n’a pas encore pu mettre notre logo sur le bâtiment, on attend l’autorisation…"

Le patron en est convaincu, changer d’adresse a aussi permis à AXA de changer son image d’employeur. "Avant, pour attirer un Westflamand à Watermael-Boitsfort, je ne dois pas vous faire un dessin… On était inaccessible. Ici, nous n’avons plus aucun problème à recruter."

"Out" et "in"

Fin 2016, AXA annonçait un plan social et 650 pertes d’emploi, sur un staff de 3.500 personnes. Début 2017, après le temps des négociations, le plan démarre. Un an et demi plus tard, où en est-on? "Aujourd’hui, 450 personnes sont parties via la prépension ou la pension, situe Jef van In. On sait qu’une centaine d’entre elles a retrouvé un nouvel emploi. Il y a aussi eu une centaine de licenciements secs."

Vue en plein écran AXA a autant engagé qu'elle a remercié. Mais seuls deux tiers des nouvelles recrues ont un CDI. Et une centaine de personnes va encore quitter l'entreprise. ©Dieter Telemans

Dans le même temps, l’assureur a recruté, et solidement. "Depuis janvier 2017, on a engagé 534 jeunes, avec d’autres profils évidemment. Il y a des métiers qui disparaissent, parce que des compétences ne sont plus demandées, et il y a d’autres métiers qui émergent parce que de nouvelles compétences sont nécessaires, typiquement les nouvelles technologies ou le big data."

À ce stade, l’entreprise a donc autant engagé qu’elle a remercié. Un bilan à nuancer tout de même.

D’abord, parce qu’une centaine de personnes va encore quitter l’entreprise dans les mois à venir, pour atteindre effectivement les 650 départs. Ensuite, parce que, du côté des nouvelles recrues, seules 350 ont un contrat à durée indéterminée.

Renverser la vapeur

Le changement ne s’arrêtera pas là. AXA a aussi décidé de reprendre sa place dans le marché, après des années de perte de vitesse. La maison a passé beaucoup de temps tournée sur elle-même, et cela se voit dans les chiffres. En cinq ans, les encaissements ont reculé d’un milliard d’euros, de 4,3 à 3,3 milliards d’euros.

La part de marché a suivi la même pente. En dix ans, elle est passée de 22 à 18% en assurances-dommages et de 14 à 9% en assurance-vie. Il est vrai qu’AXA a stoppé les produits d’assurance-vie individuelles à primes uniques (les branches 21 et 23). Avec les taux d’intérêt au plancher, ce n’était plus rentable. "Ces produits de placement sont venus sur le marché quand les taux étaient élevés. C’était facile à vendre mais la valeur ajoutée d’un assureur n’est pas là, reconnaît Jef Van In. Elle est là où il y a protection: dans les assurances dommages et l’épargne long terme, en vue de la pension ou avec une couverture invalidité/décès. Ça, c’est le vrai métier d’un assureur."

Fini de végéter, donc. "Nous avons décidé de refocaliser l’entreprise sur la croissance des revenus, martèle Jef Van In. Avec de fortes ambitions." En assurances-dommages, chez les particuliers mais aussi auprès des petites entreprises et des indépendants, dans le secteur public, en assurances-santé de groupe, dans l’épargne récurrente à long terme: sur ces différents créneaux, AXA veut grandir.

Comment AXA va-t-il s’y prendre? "En évoluant du statut de ‘payeur’ à celui de ‘partenaire’. Jusqu’ici, les assureurs ont travaillé sur des paiements: on perçoit une prime du client et, en cas de sinistre, on paie la facture. Désormais, la digitalisation permet de s’organiser autour du client. Il est désormais au centre."

Tout faire en ligne

L’assureur a fait un premier essai mi-2017, avec une assurance-incendie digitale ("e-Home") et démarre à présent avec une "eAuto". "Le client peut tout faire en ligne – y compris souscrire – mais cet achat est placé chez un courtier, que le client choisit."

Vue en plein écran CEO d’AXA Belgium, Jef Van In prend la pose dans les bureaux d’AXA Belgium, passés en mode "open desk". ©Dieter Telemans

Pourquoi garder le courtier dans le jeu, si tout se fait en ligne? "C’est vrai, il y a aujourd’hui des clients, des jeunes surtout, qui n’ont pas le réflexe d’aller voir un courtier. Donc on doit être sur le net, sinon on perd ces contrats. Le courtier reçoit cet achat sans être intervenu mais il peut ensuite contacter le client pour d’autres produits. Et puis, en cas de sinistre, avoir quelqu’un de confiance qui vous aide à le résoudre, cela garde toute sa valeur. Voilà pourquoi le courtier reste central chez nous", assure le CEO.

Promis, AXA ne va pas utiliser le digital contre le courtier. "Au contraire, le client et le courtier peuvent être mieux servis par la digitalisation. Si on simplifie la vie du client et si on facilite la tâche du courtier au point qu’il ne sait plus se passer de nous, dans les deux cas, c’est gagnant pour AXA. C’est ce qu’on va faire."

"Never say never"

Si l’objectif est de booster les revenus, il y a aussi la croissance externe: une option? "Pour le moment, nous sommes assez grands pour nous développer par nous-mêmes. La croissance externe ne fait pas partie de notre stratégie. Je dis bien pour le moment. Never say never."

LES CHIFFRES 3.500 Axa Belgium emploie aujourd’hui 3.500 personnes. Soit autant qu’avant le déclenchement du plan social, fin 2016, qui touche les seniors de la maison. Dans le même temps, l’assureur a recruté massivement. Des jeunes essentiellement. -23% Le chiffre d’affaires d’Axa Belgium a reculé de 23% sur les cinq dernières années, de 4,3 à 3,3 milliards. L’assureur veut à présent renverser la vapeur. 17% Le retour sur fonds propres d’Axa Belgium a été de 17% en 2017 (c’était 18% les deux années précédentes). C’est plus que l’objectif fixé par la maison mère française, qui est de 12 à 14%.