Des obligataires veulent suspendre la vente d'Integrale

Aujourd'hui, la mutuelle française reproche aux administrateurs provisoires de ne pas avoir assez étudié l'offre de River Rock et surtout de ne pas avoir justifié son choix de se tourner vers Monument Re. "Il manque encore des documents", a pour sa part plaidé Eugénie Stinglhamber (Strelia), l'autre avocate de MGEN, avant de rappeler que, contractuellement, la mutuelle avait droit à disposer d'autant d'informations qu'un administrateur de la société. "Il y a eu plusieurs entraves de notre droit d'accès à l'information", a encore plaidé l'avocate de la mutuelle. La MGEN réclame notamment l'ensemble de la correspondance entre les administrateurs provisoires et la BNB , alors que la BNB elle-même estime que ces échanges étaient couverts par le secret professionnel.

38 candidats repreneurs

"Ce qu'on vous demande, c'est l'annulation d'un contrat vital pour la protection d'une centaine de milliers de preneurs d'assurance ", a pour sa part plaidé Marc Fyon (Stibbe), l'un des administrateurs provisoires du collège qui préside aux destinées d'Integrale aujourd'hui. Pour lui, la balance des intérêts entre les 20 millions d'euros de la MGEN et le transfert d'un portefeuille d'actifs et de passifs de 4 milliards d'euros ne laisse pas de place au doute.

En recontextualisant la mission des administrateurs provisoires, Marc Fyon a précisé que les pertes cumulées d'Integrale sur deux exercices (2019 et 2020) s'élevaient à 1,370 milliard d'euros, a-t-il expliqué avant de rappeler qu'Integrale faisait face à des problèmes de ratio de solvabilité et de gouvernance, pour ne citer que ceux-là. Le business model d'Integrale, qui garantissait des taux plus élevés que les taux actuels, a causé un manque de rentabilité pour 80% des contrats d'assurance d'Integrale. Enfin, Marc Fyon n'a pas manqué de rappeler que dès le début de la mission du collège, Nethys, l'actonnaire principal d'Integrale, avait fait savoir qu'il ne remettrait plus au pot tandis que la BNB, de son côté, a fait savoir qu'elle ne donnerait pas son agrément à une vente faite avec River Rock.