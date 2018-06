Double accord social chez Ethias

Ce jeudi, l'assureur basé à Liège (et Hasselt côté flamand) a signé avec les trois syndicats un accord sur la flexibilité horaire. Les horaires ont ainsi été élargis pour les 41 bureaux régionaux , qui emploient au total quelque 200 personnes. Par exemple, les 10 principaux bureaux (flagships) sont désormais ouverts en continu de 8 à 17h (et jusqu'à 19h le jeudi), de même que le samedi matin de 9h30 à 12h30, le tout avec ou sans rendez-vous.

Un autre accord harmonise par ailleurs le temps de travail pour les customers centers (Liège et Hasselt), qui se chargent des contacts à distance et tournent de 8 à 20h. Ces customers centers emploient une centaine de personnes et leurs effectifs sont en hausse avec le transfert de personnel en provenance du back-office, qui lui diminue en taille avec la digitalisation des tâches administratives.

Rémunération à la performance

Par ailleurs, une convention collective de travail (CCT) signée fin 2017 introduit cette année chez Ethias une nouvelle politique de rémunération liée à la fonction et non plus à l'âge ou au diplôme. La nouvelle donne (baptisée Reward) se compose d'une rémunération fixe, dont l'évolution tient compte notamment de la performance de chaque collaborateur, et d'une rémunération variable en fonction d'objectifs individuels et collectifs (rentabilité, satisfaction client, etc.).