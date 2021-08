Double déception pour les actionnaires d’Ageas

Prévisions revues

Ensuite, comme on pouvait s’y attendre, en raison du coût des inondations estimé à 55 millions d’euros (après réassurance), Ageas a revu ses prévisions à la baisse. Le groupe table désormais, comme antérieurement, sur un résultat net compris entre 850 et 950 millions et non plus sur une fourchette de 900-950 millions comme annoncée à l’issue du bilan du premier trimestre.