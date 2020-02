Ebury confirme Bruxelles pour son QG européen

Une confirmation qui tombe bien pour Bruxelles. La région capitale espérait profiter du Brexit, enfin matérialisé depuis la fin du mois de janvier, pour attirer des entreprises à gros potentiel en Belgique. Or, hormis le déménagement de Bankable et l'installation d'une succursale de TransferWise, les annonces dans ce sens n'ont pas été légion .

Croissance fulgurante

Un investissement qui se justifie par les performances de la scale-up. Spécialisée dans les solutions de financements pour les PME exportatrices et dans la gestion des risques liés au change de devises étrangères, Ebury a enregistré une croissance annuelle moyenne de 60% depuis sa fondation il y a dix ans.

Ebury est aujourd'hui présente dans une vingtaine de pays dans le monde (notamment en Australie, à Hong Kong, Singapour et Dubaï, en dehors de l'Europe) et se targue de traiter 2,5 milliards d'euros de transactions par mois. Le géant Santander la poussant dans le dos, elle lorgne maintenant la Scandinavie, mais surtout l'Amérique latine et les Etats-Unis.