Econopolis accueille quatre nouveaux actionnaires

Après avoir repris, en 2019, le contrôle total d’Econopolis en rachetant les parts de deux actionnaires — Mark Leysen (Van Breda Risks & Benefits) et Urbain Vandeurzen (ex-LMS International) —, Geert Noels et huit managers ouvrent à présent le capital de la société de gestion de patrimoine à quatre nouveaux actionnaires minoritaires (les familles Moorkens, Toye, Noël et Jolly) .

"Le capital est formé ainsi d’un actionnariat belge aux ambitions internationales, sans intérêts conflictuels, souligne Geert Noels. L’ancrage familial garantit l’indépendance et la stabilité d’Econopolis." Econopolis est actif dans trois domaines: la gestion de patrimoine (en Belgique, en Suisse et à Singapour), les conseils financiers et stratégiques, et le private equity.