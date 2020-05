En 6 mois, la FSMA a déjà infligé un demi-million d'euros d'amendes aux assureurs

P&V est le dernier assureur en date à s'être vu infliger une amende par la FSMA pour avoir collaboré avec un intermédiaire non agréé. Depuis décembre, elle a déjà sanctionné le secteur à hauteur de 550.000 euros pour le même motif.

Garante des marchés et de la protection des investisseurs, la FSMA, continue de passer au crible le portefeuille d'intermédiaires des compagnies d'assurance. Après AG Insurance, La Baloise, et Europ Assistance, c'est au tour de P&V de passer à la caisse pour sa collaboration avec un intermédiaire non agréé.