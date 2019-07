En redressement judiciaire, le holding franco-belge Altifort s'estime prêt à rebondir

Altifort, ce holding créé en France par le Belge Bart Gruyaert et le Français Sébastien Vigier pour relancer des entreprises de la "vieille industrie", est en redressement judiciaire. C’est Le Figaro qui l’a annoncé. Altifort était en cessation de paiement depuis le 26 juin, et a été mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 9 juillet. Au début de l’année, Altifort avait retenu l’attention des médias parce qu’il s’apprêtait à reprendre Ascoval, une aciérie dotée d’un bel outil mais en difficulté depuis la liquidation d’Asco Industries, la société qui l’avait rachetée un an plus tôt au groupe Vallourec. Alors que tout indiquait qu’Altifort allait relancer Ascoval, le projet de reprise avait capoté au dernier moment, le holding franco-belge ne parvenant pas à verser les 35 millions d’euros qu’il s’était engagé à apporter pour cofinancer l’opération.