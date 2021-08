En route vers un record, AvH séduit le marché et les analystes

AvH a vu son résultat net multiplié par trois au premier semestre et évoque un bénéfice record pour 2021. L'action grimpait de près de 6% à la mi-séance

Les holdings du Bel 20 - que l’on a désormais tendance à appeler "sociétés d’investissement", ça fait moins poussiéreux - ont le vent en poupe ces derniers mois. L’exemple le plus flagrant est celui de Sofina , qui récolte les fruits d’une stratégie axée, notamment, sur l’Asie et la technologie avec quatre secteurs de prédilection: les biens et services de consommation; la transformation digitale; les soins de santé et l’éducation.

165,7 millions d'euros Le résultat net consolidé d'AvH a été multiplié par trois, passant de 56,3 millions à 165,7 millions d'euros à l’issue du premier semestre.

Son positionnement est particulièrement apprécié par le marché. Depuis le début de l’année, l’action a bondi de 32%, malgré une petite correction observée depuis début août. Sur douze mois, la performance atteint près de 50%.

Gain de 32% en un an

De taille nettement plus réduite avec une capitalisation boursière de 5,2 milliards d’euros, contre 12,8 milliards pour le holding de la famille Boël, Ackermans & van Haaren n’a pas à rougir de son bilan.

La société anversoise a dévoilé, ce mardi matin, un résultat net consolidé multiplié par trois, passant de 56,3 millions à 165,7 millions d'euros à l’issue du premier semestre. Les quatre segments ont contribué à cette prouesse: le dragage et le contracting (CFE), la banque privée (Delen et Banque Van Breda), l’immobilier (Extensa-Leasinvest) et l’énergie et les ressources (Sipef, entres autres).

"AvH a profité de la reprise dans toutes les divisions et a continué à bénéficier d'une forte dynamique dans le segment de la banque privée." Michiel Declercq Analyste chez KBC Securities

Et ce n’est pas fini. AvH s’attend à de bons résultats au second semestre, ce qui annonce un bénéfice record pour l’ensemble de l’année. Ce mardi matin, l’action grimpait de plus de 5%, portant son gain à +25% depuis janvier et à +32% sur un an.

"AvH a profité de la reprise dans toutes les divisions et a continué à bénéficier d'une forte dynamique dans le segment de la banque privée", résume Michiel Declercq, de KBC Securities. À ce titre, il a révisé son modèle bancaire et accru la valorisation des parts d’AvH dans Delen et Breda Son objectif de cours passe à 168 euros, contre 145 euros avant. Son conseil reste à "accumuler".

Lire aussi AvH et CFE font encore mieux que redresser la barre

Banque privée

"Nous sommes, en particulier, surpris par la hausse de 32% dans la banque privée alors que nous anticipions un gain de 23%" souligne également Hans D'Haese, d’ING ("acheter"; 150 euros). L’analyste constate, par ailleurs, que les résultats solides du holding sont essentiellement le fait des activités opérationnelles et qu'ils n'ont été que très peu influencés par les plus-values ou les moins-values.