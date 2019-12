En sous-effectif et épuisés, les employés d'Allianz Benelux défient la direction

L’entreprise est en proie à un conflit social larvé depuis plus d’un an. Les syndicats dénoncent un manque criant de personnel dans plusieurs services, avec pour conséquence une charge de travail devenue insupportable. " C’est un problème récurrent auquel aucune solution n’a été apportée depuis des mois ", détaille Fatima Daidou, permanente pour la CNE. " En fait, la direction nie la réalité de cette surcharge de travail ", souligne Yves Flamand du SETCa.

Pour l’instant, sa seule réponse a été d’encourager les salariés à plus de flexibilité . " Le management tente de tirer la loi Peeters au maximum, mais ce n’est qu’un emplâtre sur une jambe de bois ", estime Fatima Daidou. " On ne résout pas ce type de problème en faisant travailler encore plus des gens qui sont déjà sur les genoux. "

Trois départements seraient plus particulièrement affectés par cette problématique de sous-effectifs: les sinistres, l’hospitalisation et les accidents de travail. Les dossiers s’empilent et la qualité du service aux particuliers et aux courtiers s’en ressent. "Les assurés s’énervent de ces retards auprès des collaborateurs, ce qui augmente encore la pression sur eux. Ils sont devenus des punching-balls entre la direction et les clients", estime Yves Flamand.