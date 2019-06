Est-il temps d'acheter des actions GBL?

Pâle figure

Pour le holding contrôlé conjointement par les familles Frère et Desmarais le titre affiche un gain de 54% sur la dernière décennie alors que la performance atteint 179% pour le holding des Boël et 191% pour la société anversoise.

16 milliards d'euros

"L’investissement l’an dernier de 250 millions d’euros dans Upfield et l’offre récente sur Parques Reunidos entrent parfaitement dans la stratégie de GBL de renforcer sa présence dans des actifs non cotés" note l’analyste d'ING. Il reconnaît que l’exposition plus large au "private equity" risque de rendre les dividendes perçus plus volatiles mais elle générera aussi des rendements plus élevés qui pourraient permettre de soutenir la croissance du coupon du holding.