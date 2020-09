Et si les entreprises pouvaient s'armer contre une pandémie?

Des entreprises à l'arrêt; une reprise en dents de scie, voire nulle. Et puis des faillites, des pertes d'emplois. La pandémie et les mesures pour contrer sa propagation coûtent cher aux entreprises .

D'où l'idée du courtier Vanbreda Risk & Benefits: et si le secteur de l'assurance et les autorités belges réfléchissaient à développer "rapidement" une couverture pour les pertes d'exploitation résultant d'une pandémie?

La pandémie comme le terrorisme

En Belgique, les actes de terrorisme sont aujourd’hui assurés jusqu’à 1,3 milliard d’euros par an grâce à un partenariat entre les autorités et l’industrie belge des assurances.

Après les attentats de Bruxelles, un mécanisme d’assurance avait été activé. "En Belgique, les actes de terrorisme sont aujourd’hui assurés jusqu’à 1,3 milliard d’euros par an grâce à un partenariat entre les autorités (390 millions) et l’industrie belge des assurances (910 millions) ", rappelle Pedro Matthynssen, CEO de Vanbreda Risk & Benefits .

"Pourtant, ce risque est plus grand que pour le terrorisme. On parle de 15 à 20 milliards d'euros d'impact en Belgique", indique Pedro Matthynssen.

Solution à la belge

D'autres que Vanbreda planchent sur le sujet. "Munich Re, qui dispose d'un 'Monsieur Pandémie', a déjà travaillé sur le risque de pandémie, mais il n'a pas été suivi par les clients, frileux de souscrire une couverture trop ciblée", explique Wautier Robyns, d'Assuralia. Pedro Matthynssen ne croit toutefois pas à une solution internationale. Il propose donc de réfléchir à une nouvelle alliance public-privé belge pour créer une assurance obligatoire et financièrement accessible, avec des primes identiques chez chaque assureur. Les indemnisations s'effectueraient sur la base de paramètres (ex: coûts salariaux). Toutes les pandémies et épidémies seraient couvertes. Enfin, les assureurs et les autorités devraient reconnaître le risque de manière solidaire.