Ethias en a (enfin) terminé avec le boulet First A

L'assureur a cédé le reste de son portefeuille First A (177 millions d'euros) à Laguna Life DAC, une compagnie irlandaise filiale de Monument Re, un réassureur basé aux Bermudes. Dans la foulée l'acheteur lance une campagne de clôture.

Point final. Ethias a coupé les derniers liens qui le liaient encore au First A. L’assureur a en effet vendu vendredi dernier le portefeuille First A restant, soit 177 millions d’euros, à Laguna Life DAC, une compagnie irlandaise filiale de Monument Re, un réassureur basé aux Bermudes. Le montant de cette vente est confidentiel et a été intégré dans les comptes d’Ethias en 2017.

Les 4.273 contrats encore en cours sont donc passés sous bannière irlandaise, ce qui signifie qu’ils ne jouissent plus de la garantie des dépôts jusqu’à 100.000 euros en vigueur lorsqu’ils étaient logés chez Ethias.

Ultime campagne de clôture

Laguna Life va gérer ce portefeuille en extinction (run off), en commençant par une campagne de clôture. “Laguna Life DAC offre une nouvelle et dernière opportunité à tous les assurés transférés de racheter leur compte First avec un bonus”, annonce la firme irlandaise. “Si l'assuré choisit de racheter sa police avant le 7 décembre 2018, il recevra un bonus en plus de la valeur de son compte First.” Ledit bonus reste à préciser.

423 millions € Le coût total des campagnes de clôture menées par Ethias depuis 2012 Au total depuis 2012, Ethias aura déboursé 423 millions d’euros en primes de sortie au cours de sept campagnes de clôture baptisées “Switch”.

Depuis 2012, Ethias a de son côté mené sept campagnes de clôture avec l’objectif qu’un maximum de détenteurs d’un compte First A vident leur compte et allègent d’autant le boulet qu’était devenu ce produit, devenu impayable pour l’assureur avec l’écrasement des taux d’intérêt directeurs. Au total, Ethias aura déboursé 423 millions d’euros en primes de sortie au cours de ces campagnes baptisées “Switch”.

Ethias a donc définitivement tourné la page First A. Le produit a été lancé en 1989, quand l’ex-Smap se cherchait une nouvelle image sur le marché. Commercialisé jusqu’en 2003, le First A proposait pendant 99 ans (autant dire à vie) un taux garanti: 4,5% au départ, puis de moins en moins jusqu’à être ramené à zéro en 2012. Au plus fort de son succès, en 2008, le First A concentrait 4,5 milliards d'euros de réserves.

Vue en plein écran Philippe Lallemand, CEO d'Ethias. ©Frédéric Pauwels / HUMA

Une participation bénéficiaire y était ajoutée, portant le rendement annuel à 6 ou 7% certaines années et jusqu’à… 9% en 1991. Le rendement moyen était lui de 3,44% pour l’ensemble du portefeuille. “C’était censé être un produit d’appel mais c’est devenu un outil de croissance et, finalement, un vrai cancer", résume aujourd’hui Philippe Lallemand, CEO d’Ethias depuis 2017. "Mais aujourd’hui, la page est tournée."