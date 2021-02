Ethias entend distribuer plus de 100 millions d'euros à ses actionnaires publics

L'État fédéral et les Régions wallonne et flamande devraient toucher quelque 100 millions d'euros de dividendes à la suite des bons résultats de l'assureur Ethias.

Si les assurances individuelles ont accusé une diminution d'encaissement, les primes du premier et du deuxième pilier Vie - qui représentent une part très importante du bilan d'Ethias - ont quant à elles affiché une augmentation. Le segment dégage au total un boni de 64 millions d'euros.

Les activités dommages ont, elles, permis de générer un bénéfice de 170 millions d'euros, soit 39 millions d'euros de plus qu'en 2019.

Les activités dommages ont, elles, permis de générer un bénéfice de 170 millions d'euros, soit 39 millions d'euros de plus qu'en 2019. Les primes ont diminué, mais le résultat s'avère en progression en raison d'une sinistralité en baisse due à une météo clémente et une baisse des accidents de la route à la suite des mesures de confinement.

Un plus pour les autorités

Les bons résultats d'Ethias ont de quoi réjouir l'État fédéral ainsi que les Régions wallonne et flamande , qui détiennent ensemble 95% du capital de l'assureur, le solde étant détenu par les collectivités locales fondatrices de la compagnie.

Ethias prévoit en effet de distribuer un dividende de 103 millions d'euros, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale. Et ce, "dans le respect des conditions de la nouvelle circulaire de la Banque nationale émise en janvier".

Rappelons qu'en janvier dernier, on apprenait que la SFPI effectuait une analyse de son portefeuille et donc de sa participation dans Ethias. L'éventualité de vendre ces parts avait suscité un tollé du côté du ministre Pierre-Yves Dermagne et de la Région wallonne.