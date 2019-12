Ethias officialise son entrée dans le capital d'IMA Benelux

Après un peu moins de six mois de négociations, Ethias a officialisé ce mercredi la signature d’un accord avec les groupes IMA et P&V quant à son entrée dans le capital d’IMA Benelux. L’assureur dont les sièges sont situés à Liège et Hasselt devient actionnaire à 33% de l’entreprise spécialisée dans la gestion d’assistance .

L’ancien assureur mutualiste avait subi le cyclone financier de 2008 de plein fouet, et n’avait dû son salut qu’à l’intervention de l’Etat fédéral et des régions flamande et wallonne. A peine sorti de ce pétrin, il avait été forcé de trouver une solution pour ses comptes First A, dont les taux garantis trop élevés constituaient une menace pour la compagnie dans une conjoncture amorphe.