Ethias se montre généreux pour ses actionnaires

L'assureur Ethias SA entend verser 150 millions d'euros de dividendes à son actionnaire Vitrufin, lui-même dans les mains des Régions et de l'Etat fédéral. Ce montant pourrait toutefois encore être revu à la hausse.

Cent cinquante millions d'euros minimum contre 45 millions un an auparavant. Tel est le montant qu' Ethias SA entend distribuer à ses actionnaires, après l'aval de l'assemblée générale. Ce montant pourrait être revu à la hausse fin juin. Ethias envisage en effet de verser 118 millions d'euros de dividendes supplémentaires au titre de 2017. Le montant de cette tranche reste toutefois soumis à une analyse de la situation de l'assureur à la fin du premier semestre.

"Une excellence performance opérationnelle"

Côté résultats, Ethias annonce avoir réalisé un résultat net de 105 millions d'euros (+31%). Ce résultat prend notamment en compte des éléments non récurrents tels que l'opération de rachat de produits First et la vente du portefeuille résiduel: 215 millions d'euros.