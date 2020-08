Fédérale Assurance met la main sur BDM

Trois ans après avoir intégré le giron du groupe américain The Hartford, le souscripteur mandaté anversois BDM redevient belge. L'entreprise a en effet été rachetée par Fédérale Assurance.

Celle-ci reprend les activités IARD (incendie, accidents et risques divers) et polices relatives à la navigation de plaisance pour les risques situés en Belgique. Les assurances maritimes ne font quant à elles pas partie du spectre de l'opération et sont cédées au groupe Zürich.