Fédérale Assurance rachète Optimco

On n'a pas l'habitude de voir Fédérale Assurance à la rubrique "acquisition". Et pour cause: l'assureur mutualiste signe ici le premier rachat de son histoire.

La spécialité d'Optimco, c'est l'assurance auto pour particuliers. La maison, qui gardera sa marque et son personnel (56 personnes), vend ses polices en Flandre, via un réseau de courtiers. Optimco revendique 109.000 clients. En 2017, l'assureur a réalisé un chiffre d'affaires de 38,4 millions d'euros (+7% sur un an) et a dégagé un bénéfice net de 1,7 million d'euros (-19%).