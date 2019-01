Fitch relève la note d'Ethias

L'agence de notation Fitch vient en effet d'upgrader la notation d'Ethias de BBB+ (good - outlook positive) vers une notation A- (strong - outlook stable). L'agence souligne que le remboursement de l'emprunt senior de 278 millions d'euros par Vitrufin et la cession totale du portefeuille résiduel First A clôturent un plan d'actions qui a permis de renforcer la capitalisation d'Ethias et sa flexibilité financière.