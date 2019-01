Fusion à 22 milliards de dollars dans le secteur de la technologie financière

Gros deal annoncé entre deux acteurs américains de la technologie financière. Fiserv s'offre sa rivale First Data pour quelque 22 milliards de dollars.

Leader dans la technologie des services financiers, l'Américain Fiserv annonce son intention de racheter le spécialiste de la gestion des terminaux de paiements et des transactions financières, First Data. L'offre de Fiserv porte sur un montant de 22 milliards de dollars en actions. Le deal prévoit ainsi un échange de 0,303 action Fiserv pour une action First Data.