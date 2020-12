GBL embraie dans les vélos haut de gamme aux côtés du père de l'iPod

En ligne directe

Canyon Bicycle génère plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 25% environ ces sept dernières années. Un chiffre amené à encore grandir à l'avenir suite à un déploiement récent aux Etats-Unis - qui représente à ce stade un petite quinzaine de pour-cents des revenus, le restant étant enregistré en Europe (Allemagne, Suisse, Autriche,...) -, de même que grâce au fort potentiel de sa gamme de vélos électriques et tout-terrain .

Du côté de GBL, cette montée à bord s'inscrit dans la droite ligne des quatre axes d'investissement du holding que sont la santé (et sa conscientisation), le digital, le développement durable et l'expérience client. La société allemande coche même ici toutes les cases, et ce, sur un marché du vélo amené à croître de l'ordre de 10% par an, circule-t-il, et plus encore pour ce qui est de sa composante électrique.