GBL monte à bord du roi du paiement différé Klarna

Klarna a bouclé 2020 sur un chiffre d'affaires record de 1,2 milliard de dollars, en hausse de 40% sur un an.

L'opération est passée inaperçue. Pourtant, GBL, le holding des Frère-Desmarais, détient bien une participation directe dans la fintech la plus valorisée d'Europe.

Bien que notable, cet investissement de GBL est passé sous les radars. Et pour cause, le holding des familles Frère-Desmarais n'y a glissé pour prinicpale référence qu'un mot, en note de bas d'une cinquante-septième page de rapport semestriel.

"Klarna". De quoi indiquer que, via sa plateforme d'investissement alternatif Sienna, l'investisseur bruxellois est désormais exposé à la fintech suédoise spécialiste des paiements différés en ligne - dit "Buy Now, Pay Later" (ou "BNPL") dans le jargon. Et ce, pour un montant de 12 millions d'euros investis.

La valorisation de Klarna a plus que quadruplé en deux ans, dépassant celle d'un KBC ou d'un Deutsche Bank.

Un investissement direct

Un ensemble de documents, rendus publics dans la foulée de la tenue de son Capital Markets Day mardi à Paris, permet d'en savoir plus. Il en va d'un investissement direct, et non au travers d'un fonds comme GBL en compte en nombre.

1million d'utilisateurs Douze mois après son entrée sur le marché belge, Klarna comptait plus d'un millions d'utilisateurs en juin.

Par ailleurs, côté timing, aucun élément n'a filtré. Tout au plus entend-on que l'opération aurait eu lieu au deuxième trimestre. Soit avant ou aux alentours de la levée de 639 millions de dollars (565 millions d'euros) réalisée mi-juin, qui voyait la société valorisée à quelque 45,6 milliards d'euros (40 milliards d'euros) à l'occasion d'un tour de table emmené par le japonais SoftBank.

Valorisation quadruplée

À noter, la valorisation de Klarna a plus que quadruplé en deux ans, dépassant celle d'un KBC ou d'un Deutsche Bank. Explication? La plus grosse fintech d'Europe a plutôt bien profité de l'année corona, bouclant 2020 sur un chiffre d'affaires record de 1,2 milliard de dollars, en hausse de 40% sur un an.

Ses services sont disponibles depuis juin de l'année dernière en Belgique. Douze mois plus tard, elle comptait plus d'un million d'utilisateurs dans le pays, pour 90 millions dans le monde, selon ses chiffres.

Fondée en 2005, Klarna empoie plus de 4.000 personnes et est active dans 17 pays. La société travaille avec plus de 250.000 partenaires commerciaux, dont H&M, IKEA, Expedia, Samsung, ASOS, Nike ou encore AliExpress. Pour le compte desquels elle gère, chaque mois, de l'ordre de 2 millions de transactions.

Elle compte notamment parmi ses actionnaires Sequoia Capital, Northzone, Silver Lake, Dragoneer, Permira, Commonwealth Bank of Australia, Bestseller Group, Ant Group, le rappeur Snoop Dogg, BlackRock ou encore le fonds souverain singapourien GIC.