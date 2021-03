GBL veut grandir dans la gestion d'actifs

Le holding des Frère-Desmarais entend diversifier sa plateforme d'investissement alternatif vers plus d'asset management. En vue? Des revenus plus récurrents.

Il y a un an quasi jour pour jour, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'officialisait: le monde entrait dans une vaste pandémie qui allait bouleverser l'ordre établi. Et demander "résilience et agilité", résume Ian Gallienne, CEO, à l'occasion de la présentation des résultats annuels de GBL .