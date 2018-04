Generali Belgium vendu pour 540 millions d'euros

L'assureur italien Generali cède ses activités en Belgique pour 540 millions d'euros, deux jours après avoir vendu ses activités au Panama et en Colombie dans le cadre d'une redéfinition de sa présence internationale.

Generali Belgium, la filiale belge du groupe italien d'assurances Assicurazioni Generali, passe sous le giron d'Athora Holding, un groupe d'assurances basé aux Bermudes, pour un montant d'environ 540 millions d'euros.

Generali occupe la 11e place sur le marché belge des assurances et dispose, outre ses 430 employés, d'un réseau de plus de 1.000 courtiers indépendants. "La société dessert le marché belge grâce à une gamme complète de produits: Branche 21 à prime unique et récurrente en assurance individuelle et collective, Branche 23 produits d'assurance vie en unité de compte; et assurances non-vie auto et habitations", détaille Athora Holding.

Generali Belgium compte environ 420.000 clients, pour plus de 640 millions d'euros de prime, et un total d'actifs s'élevant fin 2017 à 5,3 milliards d'euros. Pour Athora Holding, qui a levé 2,2 milliards d'euros en avril 2017 auprès d'investisseurs internationaux, cette acquisition intervient après l'acquisition initiale de Delta Lloyd Lebensversicherung en 2015 et d'Aegon Ireland tout récemment.

"Cette acquisition est une nouvelle étape majeure dans la concrétisation de notre objectif de devenir le principal consolidateur d'assurance en Europe et partenaire en réassurance vie. La Belgique est depuis le début un marché cible pour Athora, et Generali Belgium correspond parfaitement à notre stratégie et notre plan de croissance en Europe", commente-t-on du côté de la société d'assurances et de réassurances basée aux Bermudes.