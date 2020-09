Gérer un budget, ça s'apprend dès le plus jeune âge !

Conscientiser les jeunes aux questions d'argent, telle est la mission du Wikifinlab de la FSMA inauguré ce matin. Au programme: ce qui influence notre consommation? Comment gérer un budget? Comment épargner?

"Ton premier salaire est de 1.650 euros. Avec cette somme, tu dois payer ton loyer, ton alimentation, ta facture multimédia, tes soins de santé, tes frais de mobilité et tes loisirs. Quels vont être tes choix de vie? À combien estimes-tu leur coût?"

60 élèves Le Wikifinlab est ouvert aux écoles secondaires par groupe de maximum 60 élèves.

C'est le type de questions auxquelles sont confrontés les élèves de 12 à 18 ans empruntant les trois étages du Wikifinlab. Cette initiative de la FSMA, l'autorité financière et garante de la protection de l'investisseur, vient ainsi compléter sa panoplie d'outils d'éducation financière.

Alors pour vous ce sera: une colocation, un studio, un appartement, une maison à la campagne? Un repas tranquille à la maison ou resto à gogo? Un déplacement à pied, à vélo, en bus/tram ou voiture? Pour les loisirs, vous êtes plutôt salle de sport "only", salle de sport avec en plus un petit week-end à la mer, ou alors la totale avec les vacances "all in"? Vos choix vous mettent hors budget? Alors reste à revoir vos exigences à la baisse!

Un langage bien jeune

Le Wikifinlab cible un public d'adolescents. Il se décline donc en mode digital: tablettes, avatars, animateurs virtuels. L'interaction est totale à coup de "clic" et de "swipe". Après plusieurs jeux en groupe vient un moment de pause, seul avec sa tablette dans un "pod" (ces fauteuils en forme d’œuf très à la mode dans les années 70). Ensuite, un animateur – on ne peut plus humain cette fois – débriefe.

Les thèmes abordés sont l'influence dans notre consommation, les choix d'épargne, la nécessité de diversifier ses investissements...

Un des thèmes abordés est l'influence dans notre consommation. On commence par exemple avec un jeu sur une table digitale. Le pitch: "Des amis créent un foodtruck de brochettes de fruits et de smoothies." Sur l'écran, les commandes s'enchaînent. Les fruits tournent. Le rythme s'accélère. Les fruits nécessaires se font rares. L'animateur virtuel met la pression en donnant les scores et chaque erreur stoppe le jeu... sauf si on paie. L'objectif de cet atelier est de montrer les techniques utilisées par les concepteurs de jeux virtuels pour susciter la frustration du "presque gagné" qui pousse à des achats intégrés (J'avoue, j'ai dépensé près de 20 euros lors de ma partie!).

Les autres thèmes portent sur les choix d'épargne, la nécessité de diversifier ses investissements...

En charge de l'éducation financière depuis 2011, la FSMA voulait aller plus loin que son site wikifin.be. Dans le futur, la FSMA ambitionne d'étendre le Wikifinlab à d'autres publics: CPAS, Forem... voire à plus long terme d'emmener le "lab" dans les écoles.