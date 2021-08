Goldman Sachs met la main sur le gestionnaire d'actifs de NN

L'opération a pour conséquence de faire basculer le Star Fund, l'un des plus importants fonds d'épargne-pension du royaume, dans l'escarcelle de la banque d'investissement américaine.

L'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de David Solomon de rendre Goldman Sachs moins dépendante des revenus issus de la banque d'investissement. "Cette acquisition nous permet d'accélérer notre stratégie de croissance et d'élargir notre plateforme de gestion d'actifs", a déclaré David Solomon dans un communiqué.

Le Star Fund de NN Investment Partners gère 4,9 milliards d'euros d'actifs pour les clients de Belfius et ING Belgique.

NN Investment Partner est la branche fonds du groupe éponyme néerlandais. Elle gère quelque 300 milliards d'euros d'actifs pour ses clients. En Belgique, l'entreprise est surtout connue pour le Star Fund , un des plus importants fonds d'épargne-pension du pays avec 4,9 milliards d'euros sous gestion pour les clients de Belfius et d'ING Belgique.

Consolidation du secteur

NN Group a mis sa filiale à l'encan au printemps dernier. Les actionnaires pressaient la compagnie d'assurance depuis un certain temps afin que celle-ci rationnalise ses activités. Sa division suscitait les convoitises de plusieurs acteurs du secteur: l'allemande DWS , la suisse UBS , l'italienne Generali et l'allemande Allianz étaient en lice pour racheter le gestionnaire d'actifs.

Cette vente s'inscrit dans la vague de fusions et acquisitions en cours dans l'industrie européenne des fonds. L'essor irrésistible de l'investissement passif et l'arrivée d'acteur internationaux de grande envergure exercent une pression sur les marges bhénéficiaires des gestionnaires d'actifs. Les économies d'échelle deviennent d'autant plus importantes, tandis que des choix stratégiques doivent être posées.