Grâce à la Chine, Ageas rejoint les favorites de Morgan Stanley

Solidité en Belgique, potentiel en Asie

C’est la combinaison de deux facteurs qui a particulièrement séduit les analystes du broker anglo-saxon. "Une position de leader dans son pays d’origine soutient sa distribution du dividende alors que son exposition en Asie, et particulièrement en Chine qui pèse pour la moitié de son portefeuille asiatique, apporte un potentiel de croissance à la fois pour les bénéfices et le return à moyen terme."

Morgan Stanley souligne que le bénéfice net de la position d’Ageas en Asie a cru rapidement au cours des six dernières années et contribue désormais à hauteur de 39% de tout le profit tiré des assurances .

Taiping Life sous-estimée

Or d’après les calculs du broker, le poids de cette présence est sous-estimée par le marché. "Notre analyse valorise la participation de 24,9% dans Taiping Life à 3,6 milliards d’euros alors que le marché l’évalue entre 2,4 et 3 milliards d’euros." Ce qui justifie en grande partie sa recommandation et son objectif de cours. Dans son scénario le plus optimiste, Morgan Stanley va même jusqu’à valoriser cette participation à 7,1 milliards d’euros, soit 74% de la capitalisation boursière totale du groupe belge.