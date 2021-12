Grève nationale des syndicats chez AG Insurance

Les syndicats dénoncent les conditions de travail et certaines menaces sur les travailleurs, la direction rétorque qu'elle respecte le droit de grève et que de nouveaux collaborateurs vont être engagés.

Conditions de travail difficiles

La direction est allée trop loin, déplore le front commun, qui continue de dénoncer la charge de travail excessive et qui estime qu' aucune mesure n'est prise pour améliorer les conditions de travail . Il manque ainsi d'un meilleur cadre pour le télétravail et la consultation sociale fait défaut. "Cela fait deux mois que nous demandons à être autorisés à organiser une réunion du personnel, mais nous n'avons pas obtenu d'autorisation. Pendant ce temps, la direction organise elle-même une réunion à Anvers", fustige Chris Wauman, représentant du Setca.

La direction réplique

En ce qui concerne la charge de travail, la compagnie d'assurances reconnaît qu'elle a augmenté au cours des derniers mois. Pour la réduire, de nouveaux collaborateurs ont déjà été engagés, mais leur formation prend du temps. Au sujet du télétravail, AG estime que son offre est parmi les plus favorables au personnel du secteur, avec des avantages tels qu'une indemnité de télétravail, le remboursement intégral de l'abonnement à internet et deux à six jours de congé supplémentaires par an en fonction du nombre de jours de télétravail effectués.