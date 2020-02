Hans De Cuyper (Assuralia): "Tout le monde doit être couvert en cas d'attentat"

En 2016, au moment de prendre la présidence d'Assuralia, vous avez déclaré que votre job consistait à travailler au maintien de la confiance dans le secteur en matière d'emploi et de croissance. Quel bilan en tirez-vous quatre ans plus tard?

Quand j'ai commencé mon mandat, la question de l'emploi était difficile. Les années 2017 et 2018 ont été particulièrement moroses pour l'assurance vie, avec un impact important chez quelques assureurs qui ont procédé à des restructurations. Depuis lors, nous avons connu une révision de la fiscalité sur les produits financiers. Assuralia s'est alors bien positionné en soulignant que la croissance du marché vie, pas seulement pour les assureurs, mais également pour les pensions, est cruciale. C'est alors que ce marché a bien repris, et je n'ai plus entendu parler de grandes restructurations depuis lors. De manière générale, les assureurs investissent beaucoup dans la technologie, la digitalisation et même les robots, ce qui peut avoir des conséquences sur l'emploi, mais nous constatons que c'est plutôt graduel.