Hans De Cuyper, l'assurance tranquille d'un globe-trotter

27 ans dans les assurances

L'assurance, Hans De Cuyper nage dedans depuis plus d'un quart de siècle. Son diplôme d'actuariat et de sciences mathématiques de la KULeuven en poche, il est embauché en 1993 à La Patriotique , future ING Insurance Belgium. Il y restera 11 ans.

En 2004, il passe dans le giron de Fortis Insurance, précurseur d'Ageas. Il est envoyé à Hong Kong, qui héberge le siège asiatique du groupe. "Je me souviens du jour où j'y suis arrivé en mission exploratoire, pour voir si cela me tentait. À peine arrivé à l'hôtel, j'ai posé ma valise et appelé ma famille. Je lui ai dit: 'On y va'", racontera-t-il à L'Echo en août 2019.

Efficacité dans l'ombre

Son style, c'est un management privilégiant l'efficacité dans l'ombre aux déclarations tapageuses créatrices de 'buzz'. Il rassure notamment les 4.000 courtiers du groupe, un maillon important des relations entre AG Insurance et la clientèle. "Je suis convaincu qu’une relation de confiance avec le client reste importante et que l’intermédiaire y joue un rôle clé. Ce qui est sûr, c’est que le rôle du distributeur va changer et aller vers plus de services. Mais je ne vois pas le réseau de distribution disparaître et être remplacé par le tout digital", dit-il alors à L'Echo.