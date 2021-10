Heidi Delobelle (AG Insurance): "Il faut préserver une certaine solidarité, sinon les primes seront trop chères"

"Une vision réaliste et à long terme." À l'issue d'une première année de gouvernance, dictée par le climat, telle sont les attentes de la CEO d'AG Insurance, Heidi Delobelle, de la COP26.

Heidi Delobelle a pris il y a un an les rênes d'AG Insurance. Jusqu'ici son mandat a été marqué par une pandémie, ses conséquences et des inondations sans précédent. Elle appelle donc les leaders politiques de la COP26 à ne pas tergiverser.

Qu'attendez-vous de cette Cop26?

J’espère qu’ils vont sortir avec un plan très précis qui aura reçu l’assentiment de tous, avec une vision long terme, mais réaliste.

La CEO d'AG Insurance a-t-elle une autre vision des défis climatiques que la citoyenne Heidi Delobelle?

Comme individu, je n’ai pas les mêmes moyens que comme CEO. La CEO d’une grande compagnie comme AG a les moyens pour arriver à des résultats matériels.

En tant que citoyenne, mon action se situe davantage au niveau de l'éducation environnementale à mes enfants: le tri sélectif, la réduction de l’usage du plastique… Après, je suis consciente que mon action de citoyenne sera scrutée par tous les stakeholders de la CEO.

Comment se traduisent les défis climatiques dans votre gouvernance au quotidien?

Je suis CEO d’AG depuis un an et qu’ai-je fait? J'ai avant tout dû traiter la crise pandémique et puis la crise des inondations.

La crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur les défis climatiques?

Elle a induit un nouvel équilibre à trouver. La crise a été bénéfique en matière de mobilité avec moins de véhicules sur les routes, mais désormais les parkings de nos bâtiments sont à nouveau plus remplis. Il va donc falloir re-stimuler les gens à utiliser les transports en commun. Certes pendant la pandémie, notre empreinte a diminué, mais ce niveau ne sera pas tenable si tout le monde revient au bureau. Il faudra donc aller plus loin.

Et donc?

Faire du greenwashing n’a aucun sens pour la réputation.

Nos investissements ne sont ainsi plus seulement analysés au niveau financier, mais ils tiennent compte de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Nous sommes aussi attentifs aux autres stakeholders: comment mettre dans nos produits d’assurance des incitants pour stimuler nos clients à avoir un comportement plus durable?

La prochaine étape, sont les fournisseurs dont la sélection ne se fait pas encore avec des critères ESG. Notre empreinte carbone est mesurée pour être réduite. Actuellement, nous achetons notre neutralité carbone, mais le but est de réduire par nous-mêmes notre empreinte.

Vous évoquez l'aspect investissement à l'heure où tout le monde parle des investissements verts. N'avez-vous pas peur d'être taxée de "greenwashing"?

Il y a effectivement beaucoup de communication là-dessus. Quand je regarde les investissements d’AG Insurance, ils sont totalement en ligne avec notre politique. Nous prenons cela très sérieux, car faire du greenwashing n’a aucun sens pour la réputation.

On a connu cet été des tornades et des inondations sans précédent. La fréquence accrue de ces catastrophes naturelles est-elle aussi une préoccupation qui influe votre gouvernance?

Ces catastrophes se traduisent en risques, mais aussi en opportunités. Après la grêle de 2014, nous avons construit un produit "omninature" permettant en auto une couverture plus étendue que la seule RC. À chaque événement climatique, on tente d’adapter nos produits pour une couverture plus adéquate.

Au niveau du risque, la croissance de fréquence est partiellement inquiétante. Nous n’avons pas l’habitude d’augmenter nos primes après un seul événement, sauf si une tendance structurelle se dessine. Notre priorité est de nous assurer que les réassureurs nous suivent et en ont la capacité. Néanmoins, si leurs prix ou nos limites d'intervention augmentent, alors peut-être qu’il y aura un effet sur les primes.

Qu'avez-vous appris de ces inondations?

On a vu que le cadre légal et la limite de prise en compte par les assureurs - qui sont réassurés pour cette limite - ne fonctionnent pas. Les assurés ont ainsi été confrontés à une situation difficile qu'ils ne comprenaient pas.

Si on l'applique à la lettre, le système est lent avant d’avoir une première estimation du coût total du sinistre, il est peu transparent, et l’application stricte des règles peut mener à des différences de remboursements dépendant de l’impact important ou pas de cet événement sur l’assureur. On s’est donc mis autour de la table avec le gouvernement wallon, pour dépanner plus vite. Mais on sait que si demain, une nouvelle catastrophe arrive, on devra à nouveau se mettre autour de la table. Il faut donc travailler à un nouveau cadre.

Comment l'envisagez-vous?

Dire qu’on va arriver à un système avec une couverture à 100% des catastrophes naturelles, sans intervention de l’État est irréaliste.

Ce cadre doit allier une responsabilité du privé et du gouvernement parce que pour être réassurables, les assureurs doivent avoir une limite. Certes, si les réassureurs nous suivent, la limite peut être plus élevée. Néanmoins, dire qu’on va arriver à un système avec une couverture à 100%, sans intervention de l’État est irréaliste. Il est aussi important qu’une certaine sorte de solidarité soit préservée, sinon les primes seront trop chères. La discussion pour ce nouveau système passera donc par un dialogue entre assureurs, réassureurs et l’État.

La hausse de fréquence de ces catastrophes naturelles risque-t-elle donc quand même de se marquer dans le portefeuille de l’assuré?

Si les couvertures doivent augmenter, on n’aura pas d’autre choix qu’accroître les primes. Si l’assureur doit accroître la limite légale d’intervention, il va devoir aussi payer davantage pour se réassurer. Quoi qu'il en soit, les réassureurs ont déjà indiqué que ce n’est pas parce que l’assureur double sa limite d’intervention, que sa prime de réassurance va doubler, vu que la probabilité que la deuxième tranche soit atteinte est moins élevée. Les catastrophes naturelles ne sont en effet qu’une petite partie de la prime d’assurance incendie.

De plus, si on ne trouve pas de solutions à un prix juste, les gens ne s'assureront plus. D’où aussi la nécessité de préserver la solidarité.

Voyez-vous la différence des exigences climatiques entre chaque Région comme un frein?

La vision n’est pas toujours très claire. Regardez tout ce qui concerne l’énergie. Les discussions portent sur du long terme, il faut donc avoir une vision claire pour donner la sécurité juridique à ceux qui veulent investir.