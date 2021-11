Inondations: les entreprises sinistrées peuvent se tourner vers le fonds des calamités

Rappelons que ce fonds intervient pour l'indemnisation des "risques spéciaux" , à savoir les dommages non indemnisés par une compagnie d’assurance, mais aussi pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par une police d'assurance.

Pour les risques spéciaux, le fonds interviendra à hauteur de 40% pour les entreprises à partir de 50 ETP et à hauteur de 50% pour les entreprises de moins de 50 ETP.

En cas d'absence de couverture?

La demande devra être introduite via le 1890, via le fonds des calamités ou via un des 3 instruments financiers wallons (Sowalfin, Sogepa ou SRIW).